Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Samedi soir sur TF1, avait lieu le troisième volet des auditions à l'aveugle de la sixième saison de The Voice. L'occasion pour nos quatre charmants coachs d'enrichir leur team de talents avant de se lancer à l'assaut des Battles dans quelques semaines. Mais parmi tous les chanteurs découverts lors de la soirée, certains ont vraiment fait sensation aux yeux du public, qui les a félicité sur les réseaux sociaux.

Audrey ne passe pas inaperçue

Elle a 32 ans et quand elle ne travaille pas comme éducatrice de jeunes enfants, elle chante en étant accompagnée d'un groupe d'hommes, sur les rythmes endiablés de la Nouvelle-Orléans. En reprenant Just Can't Get Enough de Depeche Mode, celle qui n'imaginait pas chanter seule a pourtant séduit tout le monde et l'ensemble du jury en premier lieu.













La Corse met la barre très très haut

Des talents corses, tout au long des six saisons de The Voice, le public en a vu passer. Mais jamais sous forme de groupe. Hier soir, ce jeune trio formant Incantèsimu n'a pas hésité à se présenter sur la scène des auditions à l'aveugle. Et bien lui en a pris car le public comme le jury a littéralement craqué pour leur reprise originale de Zombie des Cranberries. Même la chanteuse Maurane n'a pas résisté au charme des jeunes corses et l'a prouvé sur Twitter.

















La jeune Imane coiffe tout le monde au poteau

Il ne lui aura fallu que très peu de temps pour faire se retourner l'un après l'autre nos quatre coachs. Et pour cause, sa reprise pêchue du tube éponyme de Christine and the Queens, dans laquelle elle a ajouté des paroles africaines avait du génie. Mais pas facile, quand on a que 16 ans de faire les bons choix. C'est donc vers son père que la jeune Imane s'est tournée pour choisir le coach qui saura l'accompagner au mieux (il s'agit de Mika), en lui demandant de la rejoindre sur scène. Une démarche qui a beaucoup touché les internautes.