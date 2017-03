Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Si les coachs attendent parfois les dernières notes d’une audition à l’aveugle pour buzzer, Zazie, M Pokora, Florent Pagny et Mika sont parfois plus rapides que Lucky Luke. Comprenez, ils buzzent plus vite que leur ombre. Chose rare mais pas impossible, certains talents arrivent à faire pivoter les fauteuils rouges quelques secondes à peine après le début de leur prestation.

C’est le cas notamment pour Nathalia qui a ouvert de la plus belle des manières la troisième émission des auditions à l’aveugle diffusée samedi. En trois secondes top chrono, Zazie, Mika et M Pokora buzzent la jeune femme qui a misé sur une reprise très jazzy de YMCA des Village People. Dix-sept secondes plus tard, autant dire pas grand-chose, c’est Florent Pagny qui appuie sur son gros buzzer rouge pour découvrir lui aussi qui se cache derrière cette jolie voix.

Même engouement pour Audrey qui a totalement dibluffé les coachs avec sa reprise de Just Can’t Get Enough de Depeche Mode. En deux secondes seulement, Zazie saute de son siège et buzze la jeune femme qui chante dans un groupe depuis dix ans. Avec sa voix si atypique, cette artiste venue de Poitiers, qui ne se sépare jamais de son éventail, séduit également les trois autres coachs. Zazie, qui a le buzz qui la démange, met également 17 secondes à peine pour buzzer Matthieu, le jeune rockeur qui a brillamment repris Renaud.

Brun ténébreux, et barbu, qui a rejoint l’équipe de la seule coach féminine, Alexandre Sookia a eu droit, de son côté, à un buzz de Florent Pagny quinze secondes seulement après avoir entamé sa reprise de One de U2. Le trio corse Incantèsimu a, pour sa part, fait pivoter les fauteuils de M Pokora et Florent Pagny en à peine 20 secondes.

Qui arrivera à suivre les traces de Nathalia et Audrey et à se faire buzzer en quelques secondes à peine ? Rendez-vous samedi 11 mars à 20h55 sur TF1 pour le quatrième épisode des auditions à l’aveugle de The Voice 6 !

Découvrez ci-dessous la prestation de Nathalia :