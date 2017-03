Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Venue se présenter aux auditions à l'aveugle avec Dis-moi des BB Brunes, Aurelle a créé une double surprise. La première, elle l'a glissée dans sa prestation. Si la chanson a démarré sur les chapeaux de roue, la jeune femme a mis le turbo en proposant une surprenante partie rappée. Une originalité qui a fait rapidement buzzer M Pokora et Florent Pagny.

Deuxième surprise de la soirée : son énergie et son flow ont réussi à faire danser le coach le plus calme de The Voice ! Moins habitué que ses camarades à se lâcher et créer des chorégraphies endiablées, Florent Pagny s'est pourtant levé de son siège pour esquisser quelques pas de danse pendant cette audition à l'aveugle. Un événement qui a franchement étonné Zazie et Mika. Les deux acolytes, qui n'ont pas buzzé Aurelle, sont d'ailleurs restés bouche bée en voyant cette scène si rare ! "Enorme ! Il danse !", ont notamment crié les deux chanteurs.

Cette danse impromptue a totalement perturbé Mika. "Tu chantes bien. Moi je ne me suis pas retourné peut-être parce que Florent s'est retourné. Et au moment où il l'a fait, j'étais plus concentré sur lui que sur ta performance", a-t-il lancé avec humour. "Ce n'est pas souvent [que Florent Pagny danse ndlr]. Je le connais depuis 1925 avant J.C. et c'est vrai que lui faire bouger son corps dans l'espace n'est pas chose facile. Ça veut dire que tu as un niveau de transmission d'énergie", a rajouté Zazie. Ravie d'avoir enfin fait danser Florent Pagny, Aurelle a choisi malgré tout d'affronter les battles avec M Pokora à ses côtés !