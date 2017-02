Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Imaginez que pendant les battles Mika vole un talent à M Pokora, Zazie ou Florent Pagny. Si dans les précédentes éditions de The Voice il était obligé de le garder, ce n’est désormais plus le cas. En effet chaque coach peut décider à n’importe quel moment de voler un talent à l’un des autres coachs pour remplacer un talent qu’il a préalablement volé. Ainsi les coachs peuvent changer d’avis en permanence. Encore mieux, ils ont jusqu’à la dernière seconde de la dernière battle pour sélectionner le talent qu’ils estiment avoir le plus de potentiel pour rejoindre leur équipe avant les directs.



Cela ajoute vraiment du suspens au show musical. En effet, chaque talent volé ne saura qu’à la toute fin des battles s’il reste dans The Voice ou s’il est malheureusement définitivement éliminé. Tant qu’il est sélectionné, il reste sur un fauteuil en coulisses. Si malheureusement le coach qui l’a volé décide de dérober un autre talent, il est immédiatement remplacé par le nouveau talent. Ainsi, peu importe l’ordre de passage de chaque artiste, le plus important consiste à réaliser une prestation parfaite pour montrer à quel point le talent est doué et mérite de rester dans The Voice. Cette nouvelle règle va encore faire monter la tension d’un cran et nous promet des battles passionnantes et pleines de surprises…



Ne loupez pas les premières auditions à l'aveugle de The Voice le 18 février à 20h55 sur TF1