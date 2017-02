Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Des Etats-Unis à l’Italie, il n’y a qu’un pas que M Pokora a franchi il y a quelques jours. Après un détour par Miami pour tourner son prochain clip, le chanteur s’est envolé chez nos voisins transalpins pour un séjour sous le signe du ballon rond. C’est sur Instagram que le nouveau coach de The Voice a dévoilé quelques clichés de ce rapide voyage italien qui a mis le sport à l’honneur.

Fan de foot et ami de nombreuses stars du ballon rond, M Pokora a ainsi posté, dimanche soir, une photo le montrant devant le Juventus Stadium où évolue la mythique Juventus de Turin. Chanceux, le chanteur a pu assister au choc de cette équipe face à l’Inter de Milan. Un match, remporté par les Turinois 1 à 0, que M Pokora a semble-t-il pu suivre grâce à l’un des joueurs de la Juve. "Thanks @paulodybala", a-t-il écrit pour accompagner cette photo. Dans un deuxième cliché publié sur sur la toile, on peut également voir le chanteur prendre la pose avec le footballeur argentin. "Merci à toi et à ta famille pour nous avoir accueillir comme vous l’avez fait mon frère", a ajouté M Pokora en légende.

Ravi de son passage à la Juventus de Turin, le coach de The Voice, qui revient le samedi 18 février à 20h55 sur TF1, a eu un vrai coup de cœur pour le stade du club. "On parle souvent des stades anglais (j'en ai fait quelques-uns) mais le Juventus stadium est je pense ce qui se rapproche le plus (en terme d'infrastructures, proximité du public par rapport au terrain, etc...) du stade idéal...", a-t-il ainsi avoué.





Juventus vs Inter Milan #juveinter thanks @paulodybala Une photo publiée par Matt Pokora (@mattpokora) le 5 Févr. 2017 à 10h54 PST





Thanks to you and your family for welcoming us the way you did brother 🙏🏼 @paulodybala Une photo publiée par Matt Pokora (@mattpokora) le 6 Févr. 2017 à 0h12 PST

Retrouvez M Pokora, Florent Pagny, Zazie et Mika dans la nouvelle saison de The Voice à partir du 18 février 2017 sur TF1 ! Découvrez la bande annonce ci-dessous :