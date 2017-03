Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Voilà un garçon pour le moins culotté ! A cause de son apparente timidité il ne chante que lorsqu’il est seul chez lui. Et pourtant il décide de faire le grand saut en participant à The Voice. Il faut reconnaître que le parcours de Damien est étonnant. Passionné de football, à 12 ans il doit momentanément arrêter le sport à cause de problèmes de croissance. Pour le consoler son père lui offre une guitare. Petit à petit le talent apprivoise l’instrument. En véritable autodidacte il se met aussi au chant. Pour autant pas question de se produire en public. Il n’y a que son petit chez lui et ses amis qui ont la chance de profiter de sa voix !





En 2017, poussé par ses proches Damien décide de prendre de l’assurance et de participer à The Voice. Il choisit d’interpréter Many Rivers To Cross de Jimmy Cliff. Un véritable clin d’œil au parcours du combattant qui peut parfois attendre ceux qui veulent percer dans la musique. En ne commettant pas la moindre erreur il séduit les quatre coachs et le public. Tous lui offrent sa première standing ovation. Pour une première, c’est pour le moins une réussite. D’ailleurs Zazie déploie des milliers d’efforts en se moquant de ses camarades pour convaincre Damien de rejoindre son équipe. Hélas pour elle, le talent ne reviendra pas sur sa première idée : choisir Florent Pagny dont il attend beaucoup de conseils. Quelle que soit la suite, Damien a déjà réussi son pari : vaincre sa timidité et se produire en public.