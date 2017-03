Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Une playlist éclectique et surprenante, des voix étonnantes et impressionnantes, des coachs en pleine forme... Le troisième épisode des auditions à l'aveugle de The Voice 6 a été une nouvelle fois à la hauteur des attentes. Il faut dire que les artistes qui se sont présentés sur la scène de l'émission de TF1 ont envoyé du lourd. La soirée a démarré de la plus belle des manières grâce à Nathalia, qui a revisité avec brio YMCA des Village People. Une version qui lui a valu quatre buzzs.

Et elle n'est pas la seule à avoir fait un carton plein samedi soir. En revisitant Christine de Christine and the Queens avec des sonorités africaines, Imane a enchanté les coachs. Audrey et sa voix très atypique, qui misait sur Depeche Mode, ainsi que Matthieu, qui a repris Renaud, ont eux-aussi vu les quatre fauteuils se retourner. Les téléspectateurs retrouveront également aux battles Alexandre Sookia, le groupe corse Incatèsimu, Sacha, Angelo Powers ou encore Bulle et Ophée. Une belle brochette de talents que les amateurs de The Voice peuvent retrouver sur les réseaux sociaux.

Nathalia - @Nahyllia

Alexandre Sookia - @Alexandre Sookia

Incantèsimu - @incantesimu

Sacha - @SachaTV6

Imane - @venuseism

Angelo POWERS - @Jelopowers

Audrey - @Officiel_Audrey

Bulle - @BulleKaleta