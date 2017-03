Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Envie de passer une soirée rythmée par de belles voix ? Il vous suffit d’être au rendez-vous à 20H55 sur TF1 pour la cinquième session des auditions à l’aveugle de The Voice. Au programme, des prestations inédites, des voix uniques et du rire. Beaucoup de rire. Les talents n’auront qu’une seule idée en tête : convaincre les coachs en deux minutes afin d’intégrer l’aventure de cette sixième saison de The Voice. Comme en témoignent les premières images dévoilées, plusieurs voix étonneront Zazie, Florent Pagny, Mika et M Pokora. Un des artistes sur scène mettra même le feu sur le plateau en reprenant It’s a Man’s, Man’s, Man’s World, le titre phare de James Brown. Mais on ne vous en dit pas plus pour le moment…

Comme à leurs habitudes, les coachs seront plus déchaînés que jamais. Face aux talents de samedi soir, ils devront redoubler d’arguments afin d’attirer les talents en compétition dans leur équipe. Pour le moment, Zazie comptabilise onze talents dans son équipe, tout comme M Pokora. De son côté, Mika se place en troisième position avec huit talents à l’image de Florent Pagny qui prend aussi son temps.

Soyez donc au rendez-vous samedi soir à partir de 20H55 sur TF1 pour découvrir la suite des auditions à l’aveugle.

Une nouvelle voix va étonner les coachs...