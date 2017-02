Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Alors qu'avait lieu hier soir, le second volet des auditions à l'aveugle de la 6e saison de The Voice, les candidats que l'on a découverts lors de la soirée n'ont pas manqué de remercier tous ceux qui les ont soutenu.

Quelle ambiance sur le plateau de The Voice samedi soir, alors qu'avait lieu le deuxième volet des auditions à l'aveugle. Si nos quatre coachs en ont pris plein les oreilles, le public n'était pas en reste en découvrant l'époustouflante prouesse vocale de Karla sur du Mariah Carey ou encore la prestation de Ry'm sur du Ray Charles.

Il suffit parfois d'une seule prestation pour gagner le coeur de ses fans. S'ils ne le savaient pas déjà, nos talents ont vite pu le découvrir hier soir. En quelques heures, les messages de soutien pour telle ou telle voix ont afflué sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter. De quoi réconforter nos chanteurs : oui ils ont bien leur place dans l'aventure, même si celle-ci ne fait que commencer. De se voir ainsi félicités ne pouvait que les ravir, c'est donc sans hésiter qu'ils se sont adressés à leurs fans comme il se doit.

Une des premières à se lancer, a été Camille Esteban, dont la reprise de Dans le noir de Diam's a bluffé tout le monde et fait sensation sur les réseaux sociaux. Si à Blois, sa ville natale, les gens sont dithyrambiques quant à son talent, la jeune femme a pu se découvrir des fans de tous les horizons.





Etudiant en école de comédie musicale et épicier à ses heures, Samuel M se souviendra longtemps de son passage sur le plateau lors des auditions à l'aveugle. En reprenant le titre Clown de Soprano, il a vu les trois coachs hommes se retourner pour lui. M Pokora n'a pas hésité d'ailleurs, à se servir de ses relations personnelles avec le rappeur pour gagner le coeur de Samuel M, qui a tout de même préféré choisir Mika comme coach. Ce matin, alors que l'on imagine que la nuit a été courte pour lui, il a tenu à remercier personnellement Alice Isaaz une jeune comédienne, qui lui avait dédié une "story" sur son compte Instagram personnel.





Plein d'humour, le jeune homme de 20 ans a également posté un gif animé le montrant dans sa tenue d'épicier et ventant les mérites de la ratatouille, comme il en parlait lors de sa présentation, juste avant d'entrer sur scène et de réaliser son audition à l'aveugle.









C'est pour permettre à ses fans - qui ont été nombreux à le féliciter suite à sa prestation - que Ry'm, chanteur et musicien professionnel a posté une version longue de sa version revisitée du tube de Ray Charles Hit the Road Jack. Tout comme le public l'aura découvert hier soir, le jeune homme joue effectivement tout le temps du piano en tenant ce dernier debout, ce qui ne rend l'artiste qu'encore plus original.









En reprenant l'un des titres phares de Mariah Carey - Without you - Karla, 16 ans, jouait gros. Et pourtant, elle a su à la perfection donner de la voix quand il le fallait, ainsi que de l'émotion. De quoi faire se retourner et se battre les quatre membres du jury, qui a d'ailleurs pris une belle claque en apprenant l'âge de la jeune fille. Encore toute émue de tout ce qui lui arrive, elle a tenu à remercier tout ceux qui la soutiennent depuis hier soir.