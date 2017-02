Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

"Si je peux séduire Florent Pagny avec du rap, c’est mon challenge qui sera encore plus réussi", confiait Camille Esteban avant de se lancer sur scène. A ce moment-là, elle ne se doutait pas que son rêve allait être exaucé. En interprétant "Dans le noir" de Diam’s, la jeune femme âgée de 19 ans espérait "casser les clichés" et prouver aux téléspectateurs, au public mais aussi aux coachs, que le rap n’est pas un univers réservé aux hommes. Depuis sa plus tendre enfance, Camille Esteban a été plongée dans ce registre puisqu’elle écoutait déjà les albums du groupe NTM avec son père. Une culture musicale qui l’a poussée à poursuivre dans ce milieu : "Le rap, ce n’est pas qu’être un gangster et dire des gros mots, ça peut aussi être une chanteuse de 19 ans qui étudie la littérature", avait-elle ajouté en coulisses.

Si Florent Pagny a été le seul à s’être retourné, les autres coachs ont souligné "le choix judicieux" de Camille Esteban pour son audition à l’aveugle. Conquis par sa prestation, Florent Pagny n’a pas tardé à complimenter la voix écorchée de ce jeune talent : "Tu fais des trucs que je ne peux pas faire, ça m’intéresse, ça plaît, j’ai entendu le potentiel", a-t-il expliqué. Inscrite au casting de The Voice par son père, Camille Esteban a finalement réussi ce nouveau challenge. Direction les battles !

Découvrez la cover de Camille Esteban !