Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

« On va enfin pouvoir parler des poils » ! Voilà le premier commentaire de Florent Pagny après la superbe prestation de Kap’s. Il faut reconnaître qu’en reprenant It’s Only Mystery composé par Eric Serra pour le film Subway la montpelliéraine a donné la chair de poule à tout le monde. En jouant avec les graves et une puissance phénoménale ce talent a délivré une version très rock de ce titre. Les yeux fermés on aurait pu imaginer que Tina Turner venait de s’inviter dans The Voice. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Florent Pagny s’extasie devant la signature vocale de Capucine qui préfère qu’on la surnomme Kap’s. Riche d’une longue expérience, à 30 ans elle a en effet beaucoup de bouteille puisqu’elle se produit partout en France et en Europe avec différents groupes. Mais à présent elle aimerait se lancer dans une carrière en solo.





Florent Pagny n’est pas le seul à avoir été séduit ! Totalement subjugué, M Pokora fait une véritable déclaration d’amour à Kap’s. Avec une grande sincérité il lui explique qu’elle l’a totalement retourné et qu’il ne veut absolument pas partir sans elle. Des propos très agréables mais qui titillent tout de même le mari de la chanteuse qui s’avoue un brin jaloux. D’ailleurs les autres coachs n’hésitent pas à se moquer de leur camarade. Finalement Kap’s choisit de rejoindre l’équipe de Florent Pagny pour son plus grand bonheur. Plus que satisfait ce dernier va pouvoir pleinement exploiter les capacités du talent lors des battles à venir. Attention duels très chauds annoncés…