Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

2016 a encore été un grand cru pour TF1 qui place 90 programmes dans les 100 meilleures audiences de l’année. Parmi eux, « The Voice » et « Koh-Lanta » ont encore cartonné !

Comme toutes les années où une grande compétition de football est organisée, c’est sans surprise la diffusion des matches de l’équipe de France qui truste les premières places du classement des meilleures audiences en fin d’année. Mais outre le spectacle des Enfoirés, qui prend une belle 8e place, et la diffusion de films comme Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? ou Les Tuche, ainsi que de séries françaises comme Le Secret d’Elise, les divertissements proposés par TF1 tirent leur épingle du jeu avec brio !



Ainsi, The Voice est arrivé onze fois en tête des audiences cette année, avec des pics à 8,1 millions de téléspectateurs les 13 février et 30 janvier. Une belle récompense pour le show présenté par Nikos Aliagas ainsi que pour le jury composé de Florent Pagny, Mika, Zazie et Garou. Tous se sont démenés pour emmener leurs candidats le plus loin possible. Au final, c’est Slimane, coaché par Florent Pagny, qui l’a emporté, devant MB14, Antoine et Clément Verzi.

Koh-Lanta, 15 meilleures audiences dans l'année !

Autre émission phare de TF1, Koh-Lanta a cette année encore rassemblé de nombreux téléspectateurs le vendredi soir. Pour preuve, le grand jeu d’aventure est présent quinze fois dans le top 100 ! Une prouesse que Denis Brogniart n’a pas manqué de relever sur Twitter pour remercier les nombreux fans du programme et tous ceux qui font l'émission.







C’est l’épisode de Koh-Lanta : Thaïlande, diffusé le vendredi 4 mars, qui a fait la plus grosse audience avec 7,4 millions de téléspectateurs présents devant leur poste ce soir-là ! Quant aux deux finales événements diffusées en direct, elles ont toutes les deux rassemblé 7,1 millions de téléspectateurs le 27 mai et le 9 décembre. Deux soirées magiques qui ont consacré Pascal et Benoît, deux aventuriers hors du commun !