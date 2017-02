Par S.B. | Ecrit pour TF1 |

Rappelez-vous de Cécilia Pascal. Elle avait fait sensation lors de la deuxième saison de The Voice, sur TF1. À l’époque, elle n’avait que 16 ans et elle voulait prouver à sa famille et à ses proches, que son truc à elle, c’est la musique. Le rock. Lors de sa première audition, elle s’était réappropriée « Poker Face » de Lady Gaga et avait rejoint l’équipe de Louis Bertignac. Elle s’inclinait aux portes de la demi-finale, mais elle a laissé son empreinte sur la saison.



Quelques années plus tard, la jeune adolescente a laissé place à une jeune femme au look toujours plus rock qui n’a pas peur d’assumer son côté gothique et son ultra-féminité. Photos plus ou moins dénudées, plus ou moins sexy à l’appui. Des photos qu'elles partagent régulièrement sur sa page Facebook ou sur son compte Instagram. Son corps s’est aussi largement recouvert de tatouage, son visage de piercing et ses cheveux sont passés par différentes couleurs.



Mais, une chose ne change pas : la musique. D’ailleurs, actuellement, Cécilia Pascal recherche un groupe pour l’accompagner sur scène et en studio. Basse, guitare, batterie, voilà ce qu’elle veut. Et un photographe. La jeune femme organise ainsi des auditions pour trouver ses perles rares et participer à un festival (Rock the Pistes, fin mars). Tous les détails sont dans la vidéo qu’elle a mise en ligne sur sa page Facebook. Fans de Led Zep', c'est pour vous.

Une photo publiée par 🔞 Cecilia Pascal (Aryella) 🔞 (@ceciliastation) le 6 Févr. 2017 à 9h02 PST