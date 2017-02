Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

The Voice revient dans la grille de TF1 dès ce samedi 18 février à 20h55. Pour patienter d’ici, le grand retour de l’émission, MYTF1 vous propose de découvrir une nouvelle voix. Une voix qui a littéralement scotché les coachs, mais qui les a surtout faits passer, littéralement, par toutes les émotions.

Le talent s’attaque à un monument du rock : Another Brick In The Wall de Pink Floyd. Sauf que la chanson est complètement revisitée. D’abord dubitatifs par la tonalité prise par le talent, puis crispés, les coachs finissent totalement scotchés quand le chanteur décide de lâcher les chevaux et libère toute sa puissance vocale sur le refrain. Mika est soufflé, M Pokora se fait tout petit dans son siège et s’excuse même d’avoir douté du talent.

Une chose est sûre, cette année, les talents vont surprendre les coachs à l’image de ce mystérieux chanteur. Pour Zazie : "Le niveau est incroyable ! Les autres années, il y avait des évidences, des leaders... Là, on est dans une jolie mouise… En plus d’avoir des qualités d’interprètes, les talents ont une vision. Pour les départager entre eux, on espère que certains se plantent de temps en temps ou qu’ils fassent des mauvais choix de chansons, mais ça n’arrive pas".





Pour découvrir à qui appartient cette intrigante voix, ainsi que les autres talents, rendez-vous ce samedi 18 février.