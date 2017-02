Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

C’est ce samedi 18 février que The Voice part à la recherche de son nouveau talent pour succéder à Slimane. Nouvelle année, nouveau quatuor. Un nouveau coach a pris place dans le fauteuil rouge. En effet, M. Pokora s’invite à la fête, au côté de Florent Pagny, Zazie et Mika. Pour le nouveau coach, l’attente et la pression est forte puisqu’il arrive avec non seulement l’étiquette du petit nouveau, mais aussi celui du coach vainqueur de la version Kids de The Voice. Pour sa première année, il a remporté l'émission avec l’impressionnante Manuela. Réussira-t-il le doublé ?



Qui dit nouvelle année, dit nouveaux talents, également. Et cette année, tous les goûts sont dans la nature. Voix rauques ou cristallines, voilées ou puissantes. Tous les styles sont représentés : pop, soul, rock, rap, folk ou rock, les talents viennent de tous les bords, le casting est plus éclectique que jamais.

Ce qui ne change pas, en revanche, c’est l’émotion et le plaisir qu’éprouvent les coachs à l’écoute d’une voix hors du commun. MYTF1 vous propose de découvrir la voix chaude et puissante de ce talent qui hérisse les poils et provoque le sourire des quatre coachs, littéralement envoûtés. Elle interprète « Power of Love » de Frankie Goes To Hollywood, groupe new wave des années 1980 dans une version très personnelle. Pour savoir qui aura la chance d’attirer ce talent dans son équipe, il faudra suivre le premier épisode de The Voice 6, ce samedi à 20h55, sur TF1.