Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Charlie Boisseau est de retour aux affaires. Le jeune homme découvert dans The Voice continue sa carrière solo après un passage dans la troupe du Roi Arthur au côté de Florent Mothe et Camille Lou. Le chanteur vient de publier son premier single. Intitulé « J’en ai des tas », il s'agit d'un duo avec Anne-Sila. Charlie a mis un extrait en ligne sur sa page Facebook et dévoilera le titre en entier le 20 janvier.Le même jour que le lancement du clip d’Alban Bartoli.Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule il annonce l’arrivée prochaine d'un clip.

Le clip a été tourné au début de l’année 2016 et la pochette vient tout juste d’être dévoilée, en attendant d’en découvrir plus. Charlie Boisseau, ancien infirmier, avait fait sensation lors de la troisième saison de The Voice. Il avait marqué les esprits avec sa reprise de « Que Je t’aime » de Johnny Hallyday et avait rejoint la team de Garou.

Éliminé lors de sa battle face à l’ovni Igit, il avait finalement été repêché par Florent Pagny et s’était hissé jusqu’en quart de finale. Un an plus tard, grâce à un coup de pouce du destin, il a rejoint la comédie musicale de Dove Attia. Il remplaçait en effet David Carreira dans le rôle de Lancelot. Ce dernier ne pouvait plus assurer les spectacles du fait d’engagements dans son propre pays, le Portugal.