Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Le temps a passé depuis sa participation à The Voice. Après un voyage aux quatre coins de la France avec la troupe du Roi Arthur (il jouait Lancelot), Charlie Boisseau s’apprête à sortir son premier album. Dans une interview Facebook Live pour The Voice, le jeune homme en livre un peu plus sur ce premier essai. Si la date de sortie n’est pas encore connue, il affirme, en revanche, qu’il sera disponible partout dès le printemps.



Cet album, porté par le single "J’en ai des tas", Charlie Boisseau le prépare depuis de nombreuses années. Il explique qu’il composait déjà avant de participer à la troisième saison de The Voice. Il a continué après, évidemment, mais son aventure musicale dans le Roi Arthur l’a contraint à mettre son album entre parenthèses pour se consacrer tout entier à son personnage et aux spectacles. Une expérience enrichissante pour lui qui a côtoyé Camille Lou et Florent Mothe. Pourquoi ? Parce qu’il a appris à se mouvoir sur une scène, a joué la comédie, à se sentir plus à l’aise devant des milliers de spectateurs. Une expérience nécessaire pour se forger le caractère et lui a permis de travailler ensuite sur sa propre carrière avec de solides bagages.



Son album, il le qualifie de personnel. Et généreux. "Petit clin d’œil à Jean-Marc, j’achète", plaisante Charlie Boisseau. "J’ai mis tout mon cœur et toute mon âme dans cet album. J’ai tout donné". Et pour avoir un aperçu de ce qu’il y a dans l’album, le chanteur a déjà dévoilé en janvier dernier un premier extrait : "J’en ai des tas". Une collaboration avec un autre membre de la famille The Voice, Anne Sila. Il avoue avoir eu un coup de cœur dès qu’il a entendu la jeune femme chanter, lors des auditions à l’aveugle de la saison 4. "Je l’ai contactée par Facebook, elle m’a répondu, on s’est vu et on a composé ‘J’en ai des tas’". Autre coup de cœur parmi la famille The Voice ? Slimane. "J’ai su dès la première prestation qu’il allait gagner", explique Charlie Boisseau qui avoue que, même s’il n’a pas pu suivre toute la saison 5 – pour cause de comédie musicale – il a rattrapé son retard avec les replay notamment et suivre le parcours du poulain de Florent Pagny. Pagny, son coach aussi lorsqu’il était dans l’émission, il y a trois ans. "Une des personnes des plus cools que j’ai pu rencontrer. Avec lui, les coachings sont sans stress". Et payant. Si Charlie Boisseau s’est arrêté en quart de finale, il a tout de même réussi à convertir l’essai. D’ailleurs, il a même complètement abandonné sa carrière d’infirmier pour se consacrer tout entier à la musique. "La blouse est au vestiaire, la passion prime. Je m’estime très chanceux de pouvoir faire de la musique mon métier".