Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Si The Voice permet de découvrir des artistes de talent, l’émission de TF1 est également l’occasion, pour les téléspectateurs, d’en prendre plein les oreilles grâce à une programmation musicale de haut vol. Ray Charles, Soprano, Christophe Willem, Axelle Red ou encore Coldplay, voilà ce qu’ont proposé la semaine précédente les talents qui se sont présentés devant les coachs.

Cette semaine, les choix musicaux des artistes venus tenter The Voice seront tout aussi éclectiques et réjouissants au vu des quelques extraits d’auditions entendus dans les différents teasers. L’un des talents revisitera ainsi, en glissant des rythmes africains, Christine de Christine and the Queens. Et ce n’est pas la seule version originale que l’on devrait découvrir dans l’émission. Un deuxième talent s’attaquera à Just Can’t Get Enough de Depeche Mode !

La playlist de la soirée rassemblera également Zombie de The Cranberries, Dès que le vent soufflera de Renaud ou encore YMCA des Village People. Un tube disco totalement transformé par le talent de The Voice 6 ! Préparez-vous à bouger devant votre petit écran, à être surpris par les voix et les propositions artistiques des talents et à profiter toute la soirée d’une belle playlist !

Le troisième épisode des auditions à l’aveugle, c’est ce samedi soir à 20h55 sur TF1.

Découvrez ci-dessous la voix d'un des talents qui montera sur scène ce soir :