Par Sabine BOUCHOUL

C’est parti pour le grand retour de The Voice. La recherche de la plus belle voix de France recommence dès ce samedi 18 février à partir de 20h55 sur TF1. Les coachs cherchent le successeur de Slimane, talent de Florent Pagny, qui avait remporté avec brio la saison 5.



Qui dit nouvelle saison, dit nouvelles surprises. Et, pour cette sixième année, The Voice a un petit lifting. MYTF1 vous explique les changements et passe en revue ce qu’il faut savoir.



Place à un nouveau coach



La famille The Voice avait accueilli un nouveau membre avec M Pokora. Pour sa première année en tant que coach dans la version Kids, le chanteur avait fait sensation puisqu’il avait remporté le concours avec la petite Manuela. M Pokora intègre la cour des adultes avec Florent Pagny, Zazie et Mika. Compétiteur redoutable, idole des jeunes, le jeune homme apportera un nouveau vent de fraîcheur et un grain de folie.



Le fauteuil immobile

Lorsqu’un talent n’a pas réussi à séduire l’un des coachs, les fauteuils ne se retournent plus. Le chanteur qui vient tenter sa chance repart alors sous les applaudissements du public et les coachs, eux, ne sauront jamais à qui appartient la voix qu’ils viennent d’entendre. Le but de cette règle : apporter plus de rythme, susciter encore plus la curiosité, mais aussi la frustration des coachs.



Le vol de talents permanents

En plus de pouvoir voler les talents des autres coachs, ceux-là auront la possibilité de le remplacer par un autre talent qu’ils estiment meilleurs. Le premier talent "volé" laisse sa place au nouveau. Quatre sièges seront installés dans les coulisses où seront installés les "talents volés".



Dans la peau d’un coach



Cette année, The Voice propose aux téléspectateurs une expérience interactive grâce à la réalité virtuelle. Via l’applicationMTF1VR, il sera possible de se glisser dans la peau d’un coach et de s’immerger complètement dans le décor du plateau. Le téléspectateur se retrouve dans le fauteuil rouge et peut sélectionner les talents qu’il veut avoir dans son équipe, à l’aide de son téléphone ou d’un casque de réalité virtuelle.



De la découverte !



Cette année, les talents ont tout tenté pour séduire les oreilles des coachs. Tous les styles sont permis et surtout, les chanteurs ont innové dans le choix des chansons qu’ils interprètent. 50% des chansons n’ont jamais été chantées sur le ring de The Voice. Il y a des anciens titres oubliés, des tubes très modernes revisités, histoire que jeunes et moins jeunes découvrent, eux aussi, des nouveautés.