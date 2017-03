Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Claire est l’un des talents à s’être élancée sur la scène de The Voice, ce samedi soir. La jeune femme a réussi à bluffer les coachs. Retrouvez sa prestation ci-dessous…

Avec sa voix douce et accompagnée par son piano, Claire, âgée de 17 ans, a transporté les coachs, le public et les téléspectateurs dans son univers. Bercée par « Nightcall », la jeune femme a proposé une version mélancolique du titre chanté initialement par Kavinsky. Une interprétation qui a su séduire les coachs. Mika a été le premier à buzzer suivi de près par Zazie. Un véritable coup de cœur pour le duo de coachs : « Tu fais partie de ces talents qui m’ont ému. Parce que le monde, de temps en temps, peut être terrible », a commenté Mika, visiblement sous le charme de cette jeune femme. Zazie a également apprécié sa sensibilité : « Tu as une faculté à émouvoir qui est déjà un très bon truc dans ta besace avec autant d’innocence en même temps, c’est touchant. »

Si Florent Pagny ne s’est pas retourné sur la prestation de Claire, il a souligné sa prestance et son aisance sur scène : « Ce n’était pas si claire, je pensais que vous étiez plus âgée, ça change tout le jeu, a-t-il ajouté. C’était juste très beau. » Après quelques secondes d’hésitation, Claire a finalement choisi de continuer l’aventure aux côtés de Mika. Très émue, la jeune chanteuse compte bien relever ce nouveau défi qui s’offre à elle : les battles. Soyez donc au rendez-vous pour suivre son parcours dans la sixième saison de The Voice.

Revivez la folle journée des coachs !