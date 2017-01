Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Encore une consécration pour Claudio Capéo. Révélé dans la cinquième saison de The Voice, l’artiste est nommé pour les prochaines Victoires de la Musique, organisées le 10 février prochain.

Vous n’êtes sans doute pas passé à côté de son tube, "Un Homme debout". Claudio Capéo, c’est LA révélation de l’année 2016. Connu grâce à sa participation à la cinquième saison de The Voice, le chanteur a sorti son premier album éponyme cette année. Eliminé lors des "battles" du programme, Claudio Capéo (de son vrai nom Claudio Ruccolo) a été très vite repéré par Sébastien Saussez, le producteur de Zaz. Véritable succès, ce troisième album – deux premiers ont été sortis en 2010 et 2012 – s’est placé en tête des ventes en France durant plusieurs semaines. Et ça tombe bien puisque cet album est nommé dans la catégorie "Album Révélation".

Claudio Capéo n’est pas le seul talent de The Voice à être en compétition pour la cérémonie des Victoires de la Musique organisées le 10 février prochain au Zénith de Paris. Amir sera à ses côtés pour tenter de remporter le prix de l’Album Révélation. Qui des deux ex-talents de The Voice gagnera un nouveau trophée ? En tout cas, les fans de Claudio Capéo trépignent déjà d’impatience de connaître le résultat : "Il mérite tellement d’être nommé, supers chansons, super album… Juste parfait", a écrit un internaute. C’est certain, les résultats seront sans doute très serrés.

