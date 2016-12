Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Alors que le réveillon de Noël approche à grand pas, l’heure est venue, pour les coachs de The Voice, d’envoyer leurs vœux de fin d’année. Dans une vidéo dévoilée ce vendredi, M Pokora, Zazie, Florent Pagny et Mika ont adressé de tendres messages aux téléspectateurs de TF1 qu’ils retrouveront prochainement pour une nouvelle saison du concours de talents.

M Pokora, qui a fait son baptême du feu dans l'émission en tant que coach dans The Voice Kids, déclare ainsi : "Passez de merveilleuses fêtes de fin d’année. Profitez bien de vos familles, distribuez de l’amour autour de vous." "Je vous souhaite un Noël unique et surtout quelques minutes de paix et de joie", affirme pour sa part Mika. C’est sur le ton de l’humour que Zazie a envoyé ses vœux. "Bonnes fêtes. Joyeux Noël. Bonne année. Hyper bonnes Pâques. Bonne Assomption", lance-t-elle ainsi.

Cette vidéo, qui réunit les quatre coachs de The Voice, est également l’occasion pour eux de faire quelques confidences sur leurs réveillons précédents. Des déclarations qui ont parfois de quoi surprendre. L’un des piliers de l’émission de TF1 confie ainsi que son plus beau cadeau de Noël est "une orange", tandis qu’un autre avoue avoir déjà "offert des médicaments" !

Pour vous, Noël est synonyme de ?

Zazie : Un beau Noël pour moi, c’est l’esprit de famille. Et les cadeaux !

Mika : Cuisiner. Je mange, je mange, je mange.

Florent Pagny : Les galères commencent ! Il faut faire les courses, trouver les cadeaux…

M Pokora : Un bon Noël pour moi, c’est un Noël où je retrouve ma famille.

Le plus beau cadeau ?

Zazie : Une orange.

M Pokora : L’album Bad de Michael Jackson.

Mika : Une guitare.

Florent Pagny : Un avion !

Et le pire cadeau ?

Florent Pagny : Une maquette d’avion.

Zazie : Deux canards en porcelaine. Pourquoi des canards ? Pourquoi en porcelaine ? Pourquoi moi ?

Mika : Des gants de jardinage. J’aime bien faire jardiner mais quand même.

M Pokora : Quand tu es petit, c’est les fringues. Tu n’en veux pas.

Le plus beau cadeau que vous avez offert ?

M Pokora : Un appartement à ma mère.

Pagny : Moi ! dza

Zazie : Se retrouver 24 heures après à Rio.

Et le pire cadeau offert ?

Mika : J’étais jeune… C’était des trucs horribles, des médicaments pour la migraine.

Zazie : L’éternelle cravate. L’idée d’offrir une cravate, tu t’en veux. Parce que tu sais que tu as offert ça aussi l’année dernière.

Zazie, M Pokora, Florent Pagny et Mika ne sont pas les seuls à avoir adressé un message à leurs fans pour les fêtes de fin d’année. L’équipe des Feux de l’amour ainsi que tous les animateurs et personnalités de TF1 ont eux aussi pris le temps d’envoyer leurs meilleurs vœux aux téléspectateurs de TF1. Découvrez ci-dessous le message des Feux de l’amour ainsi que le making-of du clip rassemblant les stars de TF1.