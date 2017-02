Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Découvrez l’une des grandes voix qui va surprendre Florent Pagny, Mika, M Pokora et Zazie ce samedi, lors du deuxième épisode des auditions à l’aveugle de "The Voice 6".

Après s’être emballés pour Will Barber, Lisandro, Vincent Vinel ou encore Marius et Syrine, les coachs sont prêts à découvrir de nouveaux talents lors du deuxième épisode des auditions à l’aveugle. Une émission, diffusée ce samedi soir à 20h55, qui promet son lot de surprises et de prestations étonnantes. La preuve avec la vidéo de cette première voix !

Pour réussir son premier passage sur la scène de The Voice 6, ce mystérieux talent n’a pas choisi la facilité, bien au contraire. C’est avec Without You, un tube interprété par Mariah Carey, que l’artiste voulant succéder à Slimane se présente aux auditions à l’aveugle. Une chanson particulièrement difficile car elle regorge de notes hautes, difficiles à atteindre. Ce qui ne semble pas poser de problème à cette voix de diva. "C’est joli. J’adore ça", lance Florent Pagny qui attend impatiemment de voir comment le talent va attaquer la partie la plus difficile de Without You.

Cette voix va-t-elle surprendre Zazie, M Pokora, Mika et Florent Pagny, les coachs de The Voice ? Réponse ce samedi à 20h55 sur TF1. Une émission à suivre également en réalité virtuelle. Grâce à l’appli MYTF1 VR, vous pouvez vous mettre à la place des coachs et vivre en immersion l’étape des auditions à l’aveugle !

Découvrez la bande annonce de l'émission ci-dessous :