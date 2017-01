Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Coachs et talents sont dans les startings blocks ! Le 18 février les auditions à l’aveugle débutent. Les talents qui ont eu la chance d’être retenus vont enfin pouvoir tenter d’épater Florent Pagny, Mika, Zazie et M Pokora. Après avoir brillé dans The Voice Kids, ce dernier a décidé de participer à The Voice. Objectif affiché : démontrer à ses collègues et amis qu’il est aussi doué qu’eux pour sélectionner de futurs artistes prometteurs. On peut d’ores et déjà vous révéler que vous allez assister à de sacrés batailles entre coachs tant chacun a envie d’intégrer les meilleurs talents dans son équipe.



Cette saison promet également de nombreuses nouveautés : siège des coachs qui ne se retournent pas si personne ne buzz, vol permanent des talents... Plus que jamais The Voice va surprendre et entretenir le suspens tant les rebondissements s’avèrent nombreux. En effet, pour gagner le show musical il ne suffit pas d’avoir une belle voix. Il faut aussi réussir à convaincre les coachs et le public tout au long du programme en sachant mettre en valeur sa voix pour partager des émotions. Un parcours certes compliqué mais qui vaut le micro. Qu’ils soient finalistes ou non, tous les talents veulent démontrer qu’ils sont doués et prêts à enregistrer un disque. Reste que pour succéder à Slimane il va falloir donner le meilleur...