J-1 avant le lancement de cette sixième édition de The Voice tant attendue. Comme en témoignent les premières séquences dévoilées des auditions à l’aveugle, les talents seront nombreux à séduire les coachs. Et cette année encore, ces derniers devront user de stratégies pour tenter de convaincre les voix sélectionnées d’intégrer leur équipe. C’est certain, la compétition entre eux sera sans pitié. Et ce n’est pas Mika qui dira le contraire : "Cette saison 6, il faut se défendre à tout prix", a-t-il confié après avoir enfermé Zazie et M Pokora dans leur loge, afin de monter seul sur scène.

Avant de lancer les hostilités, les quatre coachs se sont donc retrouvés sur la scène de The Voice 6 afin d’interpréter ensemble le titre Sympathy For the Devil des Rolling Stone. Et le moins que l’on puisse dire c’est que Zazie, Florent Pagny, Mika et le nouveau venu M Pokora ont donné de leur voix et ont mis le feu sur le plateau. Ne ratez donc pas le lancement de la sixième saison de The Voice, samedi 18 février à 20H55, qui promet d’être riche en surprises et en rebondissements. Les coachs sont déterminés : "Je suis prêt à me battre, comme James Bond, sans aucune goutte de transpiration", a ajouté Mika. Et vous ?

Ecoutez une première voix en exclusivité...