"Pour être tout à fait honnête, je triche… Je ne peux m’empêcher de regarder !" Voilà ce que confiait, avec beaucoup d’humour, Mika à MYTF1 en évoquant la nouvelle règle de The Voice 6. Une nouveauté dans la mécanique du jeu qui consiste à ne plus retourner les fauteuils des coachs lorsqu’un talent ne reçoit aucun buzz.

Loin d’être une simple boutade, la déclaration de Mika est rapidement devenue réalité. Piqué par la curiosité, le chanteur libanais n’a pas résisté à l’envie de découvrir qui se cachait derrière l’une des surprenantes voix entendues lors de la deuxième émission des auditions à l’aveugle. Et il n’est pas le seul à avoir triché ! M Pokora et Zazie ont eux-aussi décidé de ne pas respecter la nouvelle règle de cette saison, en se penchant pour découvrir le talent ayant repris J’entends siffler le train de Richard Anthony.

En découvrant le visage de Yoann Guay, 16 ans seulement, la surprise était au rendez-vous. Mika avait l'air sous le choc tandis que M Pokora a lancé : "What ? Il est super jeune !" "Il n’a pas la voix de ce qu’il est", a ajouté Zazie au sujet du jeune homme venu tout droit du Québec. "Non mais attendez, il a 17 ans", s'est exclamé Mika. "C’est peut-être ça le problème, vu qu’il est tout jeune, ça fait un son de voix un poil forcé, vieillot", a regretté pour sa part Florent Pagny.

Rendez-vous ce samedi 4 mars 2017 à 20h55 sur TF1 pour découvrir le nouveau numéro de The Voice 6.