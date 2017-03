Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Elle est l'une des dernières à passer de la soirée. Une audition complètement à l’aveugle, aussi bien pour les coachs que pour les téléspectateurs. Ils entendent une voix cristalline et pure qui s’accompagne d’une guitare sèche sur « Fast Car » de Tracy Chapman. Zazie est la première à buzzer pour Colour of Rice, jeune Suissesse de 22 ans. Issue d’une famille de musiciens, elle monte sur scène pour la première fois à 9 ans, dans un contexte peu heureux. Des funérailles. Mais, cette scène a été un déclic pour elle : « c’est là que j’ai trouvé ma voie. Mon style, c’est le guitare-voix, j’aimerais émouvoir les coachs ». C’est chose faite.

A l’exception de Mika, les trois autres coachs sont envoûtés par la prestation toute en douceur et en suspension de la jeune chanteuse. Zazie la couvre d’éloge : « J'ai entendu la guitare. La chanson de Tracy Chapman n'est pas démonstrative. Dur de mettre de l'intensité sur trois notes. Tu tisses ton truc comme une magnifique araignée et tu nous fais des cocons. C'est doux et c'est chaud ». Florent Pagny abonde dans le même sens : « Il y a une vraie maîtrise dans votre interprétation. Vous avez certainement une très grande palette. C’est très intéressant ». M Pokora avoue avoir pris du temps à se retourner, attendant une « envolée ». Pour le nouveau coach de The Voice, « c’était joli, bien fait, super chou ». Mika, quant à lui, estime qu’il manquait un peu de maîtrise, mais il met cela sur le compte du stress. Toutefois, pour lui « Il te manque un feu dans ta performance » et conseille à la jeune femme : « Choisis le coach qui peut de donner le feu ». Envahie par l’émotion et les commentaires élogieux, la jeune femme ne parvient plus à s’exprimer en français et c’est dans la langue de Shakespeare qu’elle annonce « I’d like to go to Zazie ».