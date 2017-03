Par ZY | Ecrit pour TF1 |

L’année dernière, les finalistes de la cinquième saison de The Voice n’ont pas pu partir en tournée, au grand désarroi de leurs fans. A cause de l’Euro 2016 qui avait lieu à la même période, la production avait dû renoncer à cette série de concerts tant attendus par les fans.

Mais cette année point de compétition sportive à l’horizon ! Les huit finalistes de cette sixième édition du concours de chant de TF1 auront l’immense privilège de sillonner les routes de France pour le plus grand bonheur de leurs admirateurs. Peu de temps donc après la grande finale de The Voice, les huit plus belles voix de cette saison partiront à la rencontre de leur public.

Même si on ne connaît pas encore les noms des artistes qui vont y participer - vu que les auditions à l’aveugle ne sont pas encore terminées -, on sait d’ores et déjà que cette série de concerts comportera 22 dates. Cette tournée qui débutera le 18 juin prochain à Rennes, passera notamment par Bordeaux (le 19/06), Toulouse (le 20/06), Nantes (le 21/06), Paris (les 24 et 25 juin), Bruxelles (le 29/06), Lille (le 03/07), Strasbourg (le 06/07), Dijon (le 07/07), Lyon (le 09/07), Clermont-Ferrand (le 11/07), Marseille (le 15/07) et se conclura le 16 juillet au Palais des Festivals de Cannes. Et, on sait déjà qu’une nouveauté attend le public : cette année, il y a aura un animateur sur les concerts : Yoann Launay, talent de l’équipe de Zazie lors de la quatrième saison.

Pour participer à cette tournée exceptionnelle, il est déjà possible d’acheter vos billets. Réservations ici.

En attendant, vous pouvez réécouter deux des prestations les plus marquantes de cette saison :

* Vincent Vinel sur Lose Yourself d'Eminem, ci-dessus.

* Will Barber sur Another Brick in the Wall des Pink Floyd, ci-dessous :





Toutes les dates de la Tournée The Voice :



15 juin, le liberté à Rennes

19 juin Mériadec à Bordeaux

20 juin Zénith de Toulouse

21 juin Zénith de Nantes

22 juin Parc des Expositions Alençon

24 au 25 juin Palais des Sports de Paris

27 juin Galaxie d’Amnéville

28 juin Zénith d’Amiens

30 juin Zénith de Rouen

1 juillet Zénith de Caen

2 juillet Scéneo de Longuenesse

3 juillet Zénith Aréna Lille

5 juillet Zénith de Nancy

6 juillet Zénith de Strasbourg

7 juillet Zénith de Dijon

8 juillet Le Phare de Chambéry

9 juillet Centre des congrès de Lyon

11 juillet Zénith d’Auvergne

12 juillet Le prisme d’Aurillac

15 juillet Le Dôme de Marseille