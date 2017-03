Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Des grandes voix, des talents surprenants, des coachs survoltés et un animateur sympathique et humain. Voici la recette à succès de The Voice, qui a fait son grand retour sur le petit écran le 18 février dernier sur TF1. Dès son lancement, la saison 6 du concours de talents a su scotcher le public grâce à des prestations aussi bien émouvantes qu’atypiques. Et ce n’est pas prêt de s’arrêter !

Au vu de la bande annonce dévoilée sur la toile, le troisième épisode des auditions à l’aveugle sera dans la lignée des deux précédentes émissions. Dans cette vidéo, on entend ainsi quelques extraits de chanteurs reprenant entre autres Just Can’t Get Enough de Depeche Mode, Zombie de The Cranberries ou encore YMCA des Village People.

En regardant ce teaser, on se rend bien compte que l’enthousiasme et la joie sont de nouveau au rendez-vous chez les coachs. Zazie, Florent Pagny, Mika et M Pokora vont en prendre plein les oreilles pour leur plus grand bonheur ! Qui fera pivoter les célèbres fauteuils rouges ? Réponse samedi à partir de 20h55 sur TF1 !