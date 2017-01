Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

2017 s’annonce chargée pour M Pokora. Le chanteur va ainsi tourner dans toute la France pour promouvoir My Way, son album de reprises de Claude François qui est toujours en tête des ventes. Le My Way Tour débutera le 3 mars prochain et durera toute l’année ! M Pokora pourra ainsi partager avec ses fans certains des plus grands succès de la chanson française lors de shows exceptionnels où se mêleront musique et chorégraphies endiablées.



Mais ce n’est pas tout ! L’interprète de On danse fera également ses grands débuts de coach dans la saison 6 de The Voice aux côtés de Zazie, Mika et Florent Pagny. Une nouvelle expérience pour celui qui était déjà coach dans The Voice Kids. Il avait d’ailleurs coaché Manuela, la grande gagnante de la saison 3.



Alors pour se préparer au mieux à cette année passionnante, M Pokora a posté une photo de lui sur Instagram et ces quelques mots qui en disent long sur sa détermination : « FOCUS. 2017 je suis prêt pour toi… Montre-moi ce que tu vaux ! »



Tout juste de retour de Dubaï où il a passé les fêtes avec une bande d’amis, parmi lesquels le champion du monde de boxe poids lourd Anthony Joshua, M Pokora semble donc prêt à affronter le programme intense qui l’attend. 2017 n’a qu’à bien se tenir !







FOCUS 2017 i'm ready for you... Show me what you got! Une photo publiée par Matt Pokora (@mattpokora) le 4 Janv. 2017 à 9h38 PST