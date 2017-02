Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Depuis la fin de l’aventure The Voice 3, Elodie Martelet enchaîne les beaux projets. Après un premier album autoproduit (L'Affec-Tueuse) et un des rôles principaux de la comédie musicale Résiste, la chanteuse vient de faire une arrivée remarquée dans les salles obscures. Et ce grâce au long-métrage d’animation Tous en scène réalisé par Christophe Lourdelet et Garth Jennings.

Dans ce film sorti le 25 janvier dernier, Elodie Martelet prête sa voix à Ash, une porc-épic, aussi attachante que rebelle, qui décide de se présenter au concours de chant organisé par Buster Moon, un propriétaire de théâtre qui a bien besoin d’argent pour éviter la banqueroute totale. Mais cette jeune chanteuse a deux handicaps : son manque de confiance en elle et son petit-ami égocentrique.

Vraie rockeuse dans l’âme, Ash a "des fragilités et des faiblesses" selon Elodie Martelet. "C’est un beau personnage un peu complexe. Moi j’aime beaucoup, je la trouve attachante. Elle est indépendante, elle aime faire sa musique, et en ça je me reconnais tellement en elle (…) Je me suis trouvée des points communs avec elle. Je pense que le casting a été bien fait. J’espère que le public sera du même avis !", explique la chanteuse à MYTF1.

Ravie d’avoir pris part à ce film "qui redonne le sourire", l’ex-talent de Mika dans The Voice 3 (TF1) souligne "l’humour décalé" et les "vraies scènes d’émotion" qu’il y a dans Tous en scène. "C’est super joli et la chanson de fin est dingue ! Ça groove à mort. Les chansons qui ont été choisies sont géniales ! Si vous avez envie de bouger, danser, sauter dans un cinéma et que vous n’avez jamais eu l’occasion de le faire, il faut foncer ! Vous ne pourrez pas le faire avec un autre film que celui-là !" conclut-elle.

Découvrez ci-dessous la bande annonce de Tous en scène. Un film du studio Illumination Entertainment sorti le 25 janvier dernier au cinéma :