De la musique, du rythme, beaucoup d’humour et une dose d’émotion. Voici le cocktail irrésistible de Tous en scène réalisé par Christophe Lourdelet et Garth Jennings et concocté par le studio Illumination Entertainment. Au casting de ce film d’animation sorti le 25 janvier, on retrouve plusieurs figures de The Voice, notamment Sacha Perez et Elodie Martelet, deux anciens talents, ainsi que Jenifer.

Coach des quatre premières saisons de l’émission de TF1, la chanteuse est la voix se cachant derrière Rosita, une mère de famille cochonne qui a 25 enfants au compteur. Avec un mari travaillant beaucoup et peu actif au foyer, Rosita a des journées bien chargées entre le petit déjeuner des petits, les courses, le ménage ou encore la vaisselle. Ce qui ne l’empêche pas de penser régulièrement à son rêve : devenir chanteuse. Une passion dont se moque éperdument sa propre famille. Lorsqu’elle découvre le concours de chant lancé par Buster Moon, elle décide malgré tout de tenter enfin sa chance.

Pour Jenifer, cette maman cochonne est "terriblement attachante." "Elle est pleine de douceur, très enveloppante. Elle garde beaucoup de choses notamment cette passion pour le chant qu’elle s’interdit car elle a 25 enfants. C’est ce qui la rend attachante aussi", ajoute la chanteuse. "Il y a énormément de diversité (...) Il y a plein de messages glissés implicitement qui nous parlerons aussi à nous les grands", conclut-elle.

