Après s’être fait remarquer dans la saison 5 de The Voice (TF1) et avoir chanté pour un prestigieux gala parrainé par Eva Longoria, Sacha Perez poursuit son joli début de carrière. L’ancien talent de Mika a été choisi pour doubler l’un des personnages du réjouissant film d’animation Tous en scène sorti dans les salles obscures le 25 janvier dernier.

Pour sa première expérience au cinéma, le chanteur talentueux a prêté sa voix à Johnny, un jeune gorille tiraillé entre sa passion pour le chant et son désir de plaire à son père qui n’est autre qu’un vrai gangster. Alors qu’il commence à prendre du galon dans la bande de son paternel, il va malgré tout tenter sa chance pour remporter le concours de chant organisé par Buster Moon. Un événement lancé par ce dernier pour renflouer les caisses de son théâtre.

Si Johnny a un vrai côté "bad boy par sa famille et son style vestimentaire", il a en réalité "un grand cœur" et une vraie sensibilité pour celui qui lui prête sa voix. "Il joue sur les deux tableaux car il ne veut pas décevoir son père", confie Sacha Perez à MYTF1 sur ce personnage "attachant" et "émouvant." C’est d’ailleurs dans cet amour "père/fils" que le jeune homme s’est reconnu en Johnny, lui qui a "toujours été soutenu par ses parents" dans The Voice.

Ravi de l’aventure Tous en scène, Sacha Perez reconnaît que le film du studio Illumination Entertainment "raconte un peu ce qu’il a fait à The Voice." "C’est le stress avant de monter sur scène, se lâcher sur scène, chanter... Quand on a vu le film avec Elodie (Martelet qui double Ash ndlr), on avait envie de chanter !"

Retrouvez ci-dessous un aperçu du travail de Sacha Perez sur le tournage de Tous en scène réalisé par Garth Jennings et Christophe Lourdelet :