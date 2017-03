Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Vous en rêviez, TF1 l’a fait ! Comme chaque semaine, la chaîne vient de dévoiler un petit avant-goût du prochain prime de The Voice 6. Une vidéo d’un peu plus d’une minute qui montre que le talent sera une nouvelle fois au rendez-vous samedi soir. La preuve avec cette audition à l’aveugle dévoilée ce mercredi sur MYTF1.

C’est avec It’s a Man’s, Man’s, Man’s World, un tube incontournable de James Brown, que ce mystérieux artiste vient tenter sa chance dans l’aventure The Voice 6. Un court extrait qui laisse deviner une voix cristalline et une vraie maîtrise vocale. De quoi, peut-être, emballer les coachs ! Mais le talent devra mettre la barre très haut pour faire un carton plein. Florent Pagny, Mika, Zazie et M Pokora savent ce qu’ils veulent et sont très exigeants. Ils attendent une voix qui les surprend, qui leur donne la chair de poule, qui leur fait vivre des émotions. La technique n’est pas toujours suffisante pour décrocher un buzz.

Très attentifs lors du passage à l’aveugle des talents, les coachs de The Voice ont plébiscité samedi soir de nombreux artistes prometteurs. Grâce à leurs prestations bluffantes ou envoûtantes, Vincent, Manoah, Morgan, Damien, Romain, Aurelle, Color of Rice, Léman, Marvin ont gagné leur place dans une équipe et leur ticket pour la prochaine étape des battles. Qui arrivera à séduire les coachs samedi ? Réponse à partir de 20h55 sur TF1 !