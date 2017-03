Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Bonne nouvelle pour les fans de The Voice ! Alors qu’il faut attendre encore quelques jours pour découvrir le troisième épisode des auditions à l’aveugle, on a trouvé de quoi vous mettre en appétit ! Avant de retrouver Zazie, M Pokora, Mika et Florent Pagny samedi, voici en avant-première l’une des voix qui viendra tenter sa chance sur la scène de l’émission de TF1. Une vidéo qui risque d’en surprendre plus d’un tant l’originalité est au rendez-vous.



C’est avec Christine, le tube de Christine and the Queens, que le talent se présentera sur la scène de The Voice 6. Mais oubliez la version connue de tous de cette chanson, qui a valu à son interprète la Victoire de la musique du meilleur clip en 2016. L’artiste qui compte bien se faire buzzer propose un nouvel arrangement aux sonorités africaines. Ce qui a le don d’interpeller les coachs. Ni Zazie, ni M Pokora, pas même Florent Pagny ne résistent à l’envie de se balancer en entendant la prestation de ce talent mystère.

Pour savoir si cette voix arrive à faire retourner les fauteuils rouges, rendez-vous ce samedi à 20h55 sur TF1. Une émission que vous pouvez également suivre grâce à l’application MYTF1 VR afin de vous mettre à la place des coachs et vivre pleinement les auditions à l’aveugle !