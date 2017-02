Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Un an après son passage remarqué dans The Voice, Clément Verzi s’aventure vers de nouvelles contrées. L’ancien talent de Zazie a sorti en septembre 2016 son premier album, composé des titres qu’il avait interprétés pendant l’émission. Désormais, il travaille sur un nouveau projet. Le chanteur est l’une des stars de la nouvelle comédie musicale de Pascal Obispo. Intitulée Jésus la fresque musicale et historique retrace le parcours de Jésus, « de Nazareth à Jérusalem ».



La mise en scène est signée Christophe Barratier (déjà aux manettes de l’adaptation des Choristes sur les planches), quant aux textes, ils sont l’œuvre de Didier Golemanas et Pierre-Yves Leberta. En décembre dernier, un premier titre, aux influences très orientales, a été dévoilé : « La bonne nouvelle ». Dans cette vidéo réalisée par Christophe Barratier On y croise les personnages de Pierre, Jean et Judas. Ce dernier est incarné par Clément Verzi. Les deux autres sont interprétés par Olivier Blackstone et Gregory Deck.



La grande première de cette nouvelle et mystérieuse comédie musicale sera lancée le 17 octobre au Palais des Sports de Paris. Elle y sera jouée jusqu’au 5 novembre puis partira en tournée dans toute la France en 2018 avant de s’offrir un final en Belgique, à Bruxelles.