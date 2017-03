Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Mercredi 8 mars, Kendji Girac a fait son entrée au Musée Grévin. Une entrée en fanfare, non sans émotion pour le talent révélé dans The Voice. "Ce soir, je suis un peu sur la retenue", confesse l'interprète de Gitano, face à sa statue de cire. "Mais je suis très ému, mon père et ma mère sont là. Il y a trois ans, quand j’ai fait The Voice, je ne pensais pas un instant pouvoir réaliser mes rêves. Maintenant, j’ai une statue de moi au Musée Grévin. C’est tout simplement incroyable. Je ne peux que dire merci à tous", rapporte-t-il à Paris Match.

Pour cette grande soirée, les proches du chanteur se sont réunis, à commencer par sa maman et son papa qui n'auraient manqué ça pour rien au monde. Mais ce n'est pas tout ! Nikos, le présentateur star de The Voice a fait le déplacement pour féliciter son petit poulain. D'ailleurs, l'année dernière, le présentateur avait lui-aussi inauguré sa statue de cire au Musée Grévin. A l'occasion d'un Facebook Live organisé sur la page de TF1, l'animateur avait confié être honoré d'avoir son double dormir dans un musée. "Je suis honoré et tellement ému de rentrer bientôt au Musée Grévin, quelle belle récompense !".

Selon l’AFP, Kendji devient la plus jeune personnalité à avoir sa statue au célèbre musée parisien situé au 10 boulevard Montmartre. Ce soir, le chanteur donne le tout dernier concert de sa tournée Ensemble à l’Accorhotels Arena de Paris. Un beau cadeau pour ses fans qui n'attendent que ça.

Mon double de cire & moi 😁 😜!!! #museegrevin 🙏🏻 #fierte Une publication partagée par Kendji Girac (@kendjiofficiel) le 8 Mars 2017 à 14h40 PST