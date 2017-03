Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Le troisième épisode des auditions à l’aveugle de "The Voice 6" va remonter le temps samedi soir. Et ce grâce à un générique plus qu’original !

Vous vous rappelez de ces films qui commencent par la fin avant de revenir, petit à petit, jusqu’au point de départ ? Et bien samedi soir, c’est ce qui vous attend dans The Voice 6, ou plutôt dans son générique qui lancera le programme ! Pour la première fois dans l’histoire de l’émission, la soirée débutera par une vidéo de 3 minutes qui vous donnera un bel aperçu de ce qui vous attend.

Après avoir écouté les confidences de Florent Pagny sur cette soirée d’auditions à l’aveugle, vous pourrez apercevoir rapidement certains talents mais surtout découvrir les meilleures réactions et répliques des coachs. De quoi mettre l’eau à la bouche avant la diffusion, ce samedi, du troisième épisode des auditions à l’aveugle !

Côté musique, la playlist sera une nouvelle fois très diversifiée si on se fie aux bandes annonces de The Voice. Depeche Mode, Christine and the Queens ou encore Renaud, il y en aura pour tous les goûts ! Pour vous mettre à la place des coachs et vivre l’expérience "auditions à l’aveugle" en réalité virtuelle, rendez-vous sur l’application MYTF1 VR !

The Voice 6, c’est ce samedi soir à 20h55 sur TF1. Découvrez ci-dessous une des voix des auditions à l'aveugle :