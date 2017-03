Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Mais quelle tête avait Nikos Aliagas l’année de ses 18 ans ? Bonne nouvelle pour ceux qui se posaient la question, l’animateur star de TF1 y a répondu il y a quelques jours. Personnalité incontournable sur les réseaux sociaux, le présentateur de The Voice a profité d’une publication sur Twitter pour dévoiler son ancienne carte orange – un pass aujourd’hui appelé carte Navigo pour se déplacer à Paris et dans sa banlieue.

Ravis de découvrir le visage de de Nikos Aliagas en 1987, année où il a soufflé sa 18ème bougie, les internautes n’ont pas mis longtemps à commenter la surprenante photo likée plus de 2 300 fois en 24 heures seulement. "Quel beau garçon", "Tu as des airs de Patrick Bruel", "Moi je n’ai jamais eu une photo aussi réussie pour mon abonnement de train", "Tu n’as pas changé", "Le temps passe, mais vous êtes toujours beau gosse", peut-on ainsi lire sur Twitter.

Les fans de Nikos Aliagas ne sont pas les seuls à avoir envoyé un petit mot à l’animateur entré en décembre dernier au musée Grévin. Valérie Damidot, Denis Brogniart ou encore Mika, coach de The Voice, ont eux aussi salué cette publication insolite qui a fait son apparition quelques jours après une autre photo souvenir de Nikos Aliagas. En février dernier, c’est sa photo de classe de 4ème que le présentateur a mis en ligne sur la toile !