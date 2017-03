Par S.B. | Ecrit pour TF1 |

Les talents de The Voice n’ont pas seulement touché les cœurs des coachs lors de la cinquième salve d’auditions à l’aveugle. Ils ont aussi su émouvoir et conquérir les téléspectateurs qui les ont couverts d’éloges lors de l’émission. Aussi, ils ont tenu à les remercier.

Son univers étrange et fascinant a émerveillé Zazie et troublé Mika qui en perdait presque tous ses repères musicaux. DeLaurentis, 37 ans, armée de son looper et sa MPC, a déclenché un torrent de louange sur Twitter. Sur Twitter, la chanteuse a tenu à remercier ses nouveaux soutiens et à leur adresser un petit cadeau : une version acoustique de « Ring My Bell », la chanson qu’elle a interprétée lors de son audition.









La chanteuse lyrique Guylaine, 40 ans, voulait donner du plaisir et en recevoir. Elle en a donné aux oreilles de Florent Pagny qui, ne cessait de couvrir d’éloge le talent, ébloui par la maîtrise vocale. Malheureusement pour le coach, Guylaine a choisi de rejoindre l’équipe de Mika. En tout cas, la prestation de la chanteuse n’a pas laissé les internautes indifférents. Devant les douceurs postées à son égard, Guylaine a tenu à dire merci.





Lucie a marqué les esprits. Qualifiée par les coachs de « petit bijou », la jeune fille de 17 ans a aussi laissé une empreinte dans la tête des téléspectateurs. Boom des abonnés sur Twitter et cascades de messages de félicitations. La jolie Lucie qui a suivi la soirée d’auditions en direct devant son téléviseur a eu un mot tendre pour les personnes qui l’ont félicitée.

















Pour remercier ses nouveaux aficionados, Lidia, venue de Moldavie pour participer à The Voice, prépare elle aussi, une surprise à ses fans, en guise de remerciement. Une surprise à découvrir sur sa page Facebook, en attendant, elle écrit : « Chers amis, merci beaucoup pour votre soutien dans The Voice : la plus belle voix! Ahh, une grande aventure commence pour moi aujourd’hui ».