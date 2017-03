Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

DeLaurentis a su marquer de son empreinte la cinquième émission des auditions à l’aveugle de The Voice. Et ce grâce à une reprise très étonnante de Ring My Bell d’Anita Ward réalisée grâce à l’aide d’un Push et d’un Looper (une machine qui permet d’enregistrer des sons et de les passer en boucle pendant la chanson). Une prestation très atypique et captivante qui a fait buzzer Florent Pagny, M Pokora et Zazie.

Si Mika n’a pas buzzé – il pensait qu’il s’agissait "d’un duo ou trio avec des parties mal distribuées" -, le coach n’a pas manqué de faire le lien entre DeLaurentis et un autre talent qui a terminé sur le podium de The Voice 5 l’année dernière. L’utilisation du Looper a en effet rappelé au coach les prestations de l’incontournable MB14, talent de Zazie après les auditions à l’aveugle avant d’être volé par Mika. "Je n’ai pas remarqué le Looper. (…) J’ai eu un finaliste l’année dernière que j’ai volé à Zazie. Je pense que la force avec lui, c’est que tout le monde pensait qu’il était juste Mr Looper. Mais en fait non, c’était un grand chanteur. Je pense que si tu réussis à faire la même chose, tu peux aller très loin", a affirmé le coach.

Finaliste de The Voice 5, MB14 a terminé sur la troisième marche du podium de l’émission diffusée en 2016. Le jeune homme, qui maîtrisait également à la perfection le beatbox, a su marquer les esprits dès son audition à l’aveugle. "Je te vois tout seul, je me dis mince, ils sont combien ! C’est tellement bien exécuté", affirmait notamment à l’époque Florent Pagny.

DeLaurentis, qui a rejoint la team Zazie, aura-t-elle le même destin dans The Voice que MB14 ? Affaire à suivre !

Retrouvez The Voice non pas le samedi 24 mars mais le samedi 1er avril à 20h55 sur TF1. En attendant, retrouvez ci-dessous l'audition à l'aveugle de MB14.