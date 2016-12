Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

La bonne entente règne entre les coachs de The Voice. Complices sur le plateau du concours de talents diffusé sur TF1, ils se retrouvent également avec plaisir en dehors des tournages. Et ce ne sont pas Mika et Florent Pagny qui vont nous dire le contraire. Les deux chanteurs s’amusent en effet beaucoup lorsqu’ils se rencontrent. Ils l’ont d'ailleurs prouvé dans une photo publiée sur le compte Instagram de Mika.

Oubliées les vestes en cuir et autres tenues chics arborées sur le plateau de The Voice. C’est dans des costumes beaucoup moins traditionnels que Mika et Florent Pagny ont accepté d’être immortalisés. Sur le cliché publié il y a quelques jours sur la toile, on découvre ainsi les deux hommes dans des déguisements d’animaux. Assis sur une table, Mika s’est glissé dans la peau d’une girafe tandis que son acolyte a opté pour ce qui ressemble à un tigre jaune.

Les déguisements seront également à l’honneur pour le grand retour de The Voice. Si on se fie à un cliché posté il y a quelques semaines par M Pokora, la nouvelle recrue du programme, on retrouvera, dans la future bande annonce de l’émission, les quatre coachs vêtus de tenues romaines. Une vidéo que l’on devrait pouvoir découvrir dans quelques semaines !





Animal farm. It's been a long day @thevoice_tf1 Florent Pagny Et moi finalment sans nos costume de scène Une photo publiée par MIKA (@mikainstagram) le 19 Déc. 2016 à 9h26 PST

