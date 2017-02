Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Samedi soir, Elise Melinand a séduit Mika en reprenant "You’re the One That I Want" issue du film Grease. Retour sur un talent atypique qui n'a pas fini de vous surprendre.

"Soit on l'aime soit on la déteste", affirme Elise Melinand quand elle parle de sa voix. Samedi soir, cette Parisienne de 25 ans a littéralement électrisé les coachs, surtout Mika, en se réappropriant You're The One that I Want de Grease. Avec sa voix atypique, à la fois très douce et un brin nasillarde, la jolie blonde qui chante depuis l'âge de 4 ans a provoqué chez l’interprète de Grace Kelly de drôle de sensations. Pour la chanteuse Zazie, le talent qui s'est produit face à eux a un côté "magicienne". "On aurait dit un petit farfadet avec sa voix", annonce-t-elle. Mika, qui est le seul à s'être retourné, est étonné que ses trois collègues n'aient pas buzzé. Mais qu'importe. Il est très fier de son talent au timbre atypique.

"Elle savait où elle voulait aller"

Fier de sa recrue, Mika n'a pas tarti d'éloges sur la jolie blonde. "Elle savait où elle voulait aller, il y avait une direction dramatique et émotive. Elle est montée dans les grandes notes, elle l'a fait avec une souplesse. C'est clair qu'il y a des muscles, et tu sais quand les utiliser", affirme-t-il avant de conclure "ils sont complètement dingues". Pour M. Pokora, la proposition d'Elise Melinand est grandiose, mais il ne savait pas dans quelle direction l’amener s'il se retournait. Mais, qu'importe, la jeune femme intègre la Team Mika. "Je pense que Mika est la bonne personne pour m'aider", se conforte-t-elle à Nikos, de retour en loges. Prochaine étape pour la jeune femme : les battles !