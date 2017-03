Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Couronnée de succès. Elise Mélinand a beau n'avoir fait retourner qu'un seul des quatre coachs lors des auditions à l'aveugle, son talent est indéniable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Mika s'est retourné. Son timbre donne l’impression que "c’est Betty Boop qui chante". Alors forcément, il n’en fallait pas plus pour faire tomber le chanteur libanais sous son charme. Ce dernier a été sensible à sa reprise de You're the one that I want de Grease et il est loin d'être le seul... La semaine dernière, la jolie blonde a reçu le très prestigieux Prix Andrée Chedid. C'est grâce à sa chanson composée à partir du poème J'écrirai de Salah al Hamdani que la jeune femme s'est fait remarquer par le jury.

Elise Mélinand peut être fière d'elle ! En remportant ce beau trophée, elle se voit attribuer une dotation de 1500 euros lors d'une remise de Prix à la prochaine édition des Francofolies de la Rochelle, en présence de membres du jury et aura la chance de se produire en concert. Un jury composé de Matthieu Chedid, alias M, président d'honneur, Anaïs Babou, coordinatrice de la programmation des Francofolies de la Rochelle, Alain Borer, poète et président du Printemps des Poètes, la chanteuse à succès Camélia Jordana, Emily Loizeau, auteur, compositrice, interprète, Marc Maret, directeur adjoint à la musique de FIP, Jean-Pierre Siméon, directeur artistique du Printemps des Poètes et Arthur Teboul, auteur, compositeur, membre du groupe Feu! Chatterton. Bravo à elle !

