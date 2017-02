Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Après leur participation à l’émission The Voice, Elodie Martelet et Sacha Perez se retrouvent cette fois-ci derrière un écran géant pour doubler les voix du film d’animation Tous en scène. Une première fois réussie.

Découverts dans la troisième et cinquième saison de The Voice, Elodie Martelet et Sacha Perez se sont lancés dans l’aventure du doublage pour le film Tous en scène, sorti au cinéma le 25 janvier dernier. Sacha Perez y joue le rôle de Johnny, un gorille un peu perdu entre son désir de devenir artiste et les recommandations de son père. Elodie Martelet incarne de son côté Ash, une porc-épic rebelle dans l’âme mais incroyablement attachante. Une première expérience du cinéma mais aussi du doublage enrichissante pour les jeunes chanteurs : "Le doublage c’est hyper spécifique. On a beaucoup de liberté mais il faut quand même rester dans la lignée de l’interprète originale", indique la chanteuse. Et dans son cas, c’est l’actrice Scarlett Johansson qui tenait le rôle aux Etats-Unis. C’est pourquoi Elodie Martelet a dû changer quelque peu son intention de voix pour se rapprocher au maximum du timbre de l’actrice américaine.

Issus de The Voice, Elodie Martlet et Sacha Perez ont réussi à s’identifier à leur personnage. Entre eux la complicité est évidente : "Le fait que nos personnages nous collent à la peau, ce n’était pas facile, mais on est vraiment rentrés dans le truc", ajoute le jeune homme qui a d’ailleurs chanté dans un important gala présidé par Eva Longoria.

Réalisé par Garth Jennings, ce film d’animation, destiné aux petits comme aux grands, devrait séduire les spectateurs avec pas moins de 85 chansons intégrées au film. Une façon pour les comédiens de revisiter les plus grands tubes des années 80 jusqu’à aujourd’hui : "On peut espérer de ce film que tout le monde chante dans la rue et qu’il y ait une bonne ambiance", espère Sacha Perez.

