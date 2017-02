Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Cette seconde édition des auditions à l'aveugle de la 6e saison de The Voice n'aura laissé personne indifférent, et surtout pas les internautes. Et ce ne sont pas ces talents - dont le nom apparaît partout sur les réseaux sociaux tant ils ont marqué le public - qui nous diront le contraire.

Son billet d'entrée pour The Voice, Emmy Liyana l'a gagné de la plus surprenante des manières. Alors qu'elle chantait dans un bar, elle a séduit Slimane le vainqueur de la saison 5, qui n'a pas hésité à la filmer et à envoyer la vidéo aux personnes une charge du casting de l'émission. Une fois sur le plateau des auditions à l'aveugle, son interprétation de The Power of Love n'a pas tardé à interpeler les coachs, qui se sont tous retournés pour elle. Très émue, Zazie lui confie : "Mais où tu étais avant, je t'attendais". Que l'interprète de Zen se rassure, elle aura tout le loisir d'en apprendre plus sur sa désormais, nouvelle protégée. Si son parrain dans l'émission n'a pas manqué de la féliciter, c'est à de très nombreux autres messages d'encouragements qu'a eu droit la jeune femme fragilisée par une adolescence mouvementée et qui a choisi de se réfugier dans la musique.

















Autre talent a avoir marqué la soirée, Camille Esteban. Cette jeune étudiante en lettres, qui aime manier les mots, a voulu tenter sa chance sur les auditions à l'aveugle en reprenant le titre de Diam's Dans le noir . Elle rêvait de séduire Florent Pagny, c'est chose faite. Mais ce dernier ne s'attendait certainement pas à découvrir une jeune femme portant un chignon et un col Claudine quand il s'est retourné.