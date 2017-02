Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Même en tournée Slimane continue de marquer le show musical. La preuve avec Emmy Liyana. Le gagnant de la dernière édition de The Voice l’a repéré alors qu’elle chantait dans un piano bar. Séduit et convaincu par ses capacités, il la filme à son insu et envoie la vidéo à l’équipe de l’émission. Cette dernière trouve aussi que la jeune fille est très douée. Résultat, elle est convoquée pour les auditions à l’aveugle. Un coup du destin qui sonne comme une véritable seconde chance pour cette jeune fille qui a connu l’échec scolaire. De ses propres aveux, elle a eu une adolescence difficile et la musique lui a permis de trouver sa place.





Juste avant de monter sur scène Emmy Liyana reçoit un message d’encouragement de Slimane. Toute timide, elle entame The Power Of Love de Frankie Goes To Hollywood. Toute en puissance et en délicatesse, son interprétation séduit Zazie et M Pokora qui buzzent au bout de quelques secondes. Peu de temps après Florent Pagny et Mika en font de même. Comme le constate Nikos en coulisses, manifestement Slimane a une bonne oreille puisque les quatre coachs veulent Emmy Liyana dans leur équipe. C’est finalement Zazie qu’elle choisit pour l’emmener vers les battles. En attendant, un constat s’impose : les chemins qui mènent aux auditions à l’aveugle sont parfois bien mystérieux … Mais peu importe le vécu et le passé, tout le monde a sa chance !