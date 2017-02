Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"The Voice sonne comme une revanche pour moi, car beaucoup de personnes se sont moquées de moi en disant que je n’y arriverais pas", lance Emmy Liyana à quelques secondes du lever de rideaux. Après avoir hésité de longues années à se produire face à une audience, l’Argenteuillaise saute enfin le pas. A peine les premières notes de The Power of Love de Frankie Goes to Hollywood prononcées, que déjà, Zazie et M. Pokora se retournent. Le timbre et la voix éraillés de la jeune femme ne laissent personne indemne.

En montant dans les graves, Mika et Florent Pagny se retournent sans broncher. Une belle revanche pour Emmy Liyana qui manque de confiance en elle. A la fin de la prestation, les commentaires des quatre coachs fusent. "Tu m’as emmené dans ton univers, tu étais statique. Tu pourrais être l’élément qui manque à mon équipe", commence l’interprète d’Alexandrie Alexandra. Loquace, Florent Pagny veut en savoir plus sur les goûts musicaux de la jeune femme. Pour lui, la chanteuse sait tout faire. Intrigué, Mika veut savoir comment le talent s’est retrouvé devant eux. "Grâce à Slimane", confie timidement la Parisienne au bord des larmes, encore choquée de voir les quatre coachs se retourner.

Pantoise, Zazie ne sait que dire. "Où tu étais ? Je t’attendais. On n’a pas entendu ça, jamais, avant, et ça c’est hyper bon signe, tu es unique", envoie la chanteuse. Et d’ajouter : "Enfin, je pense qu’une fille peut remporter la finale de The Voice 6". C’est donc tout naturellement qu’Emmy Liyana se tourne vers l’interprète de Rodéo pour la suite de l’aventure. Une jeune femme dans l’équipe de la seule coach féminine de la saison 6, plutôt logique, non ?