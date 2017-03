Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Enrico Martorina, 45 ans, est un habitué de la scène. Directeur artistique, il baigne dans le milieu de la musique depuis ses 18 ans, âge où il a monté son premier groupe. Désireux de fonder une famille, ce papa de trois enfants met son rêve entre parenthèses pour voir grandir ses filles. Mais, aujourd’hui, il est temps de reprendre du service. Sur la scène de The Voice, il interprète Prendre racine, l’un des nombreux succès du chanteur Calogero. C’est avec une décontraction déconcertante qu’Enrico se lance. Mais, pour autant, cela ne suffit pas à émouvoir les dénicheurs de talent. Aucun des quatre coachs ne se retourne. Malgré sa déception, The Voice restera "l’un des meilleurs moments de [sa] vie ".

"J’espère leur faire passer, par ma voix, tout ce bonheur d’être là", déclare Alex Ohen. En interprétant Happy de Pharrell Williams, la jeune femme à l’accent punchy veut faire passer un moment délicieux aux coachs. Avec ses airs jazzy et groove à la fois, elle fait danser Zazie, Mika et M Pokora qui ne peuvent s’empêcher de gesticuler au rythme de la chanson. Malheureusement, cela n’aura pas suffi. Aucun des quatre dénicheurs de talents ne s’est retourné, au grand malheur de la jeune femme. Malgré son énergie, la chanteuse de 27 ans n’a pas réussi à transcender les coachs. Mais peu importe, elle se dit "fière de ce qu’elle a fait à 200%".

Après avoir participé à The Voice Portugal – "où elle a flanché lors des battles" –, Leticia Carvalho tente sa chance dans la version française du programme. Elle veut prouver qu’une musique actuelle "peut être remaniée dans une autre langue et apporter d’autres choses". Malgré toute l’émotion ressentie dans sa reprise de All Of Me de John Legend (en Portugais), Mika, Zazie, Florent Pagny et M Pokora ne se retournent pas. "Je pense que je me suis laissée submerger par le stress, tout est allé beaucoup trop vite, tant pis mais je ne lâche pas. Ce n’est pas une défaite, c’est uniquement une étape, on va y arriver", conclut-elle.