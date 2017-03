Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Pourquoi avoir choisi JJ comme nom de scène ?

Tout simplement car c’est les deux premières lettres de mon prénom et de mon nom. Sur scène, je ne suis pas comme dans la vie réelle, c’est un peu l’idée d’être un personnage. C’est pour me définir autrement que la façon dont je suis dans la vie.

Vous êtes plutôt timide dans la vie, comment arrivez-vous à être à l’aise sur scène ?

Je suis assez réservé dans la vie mais je pense être aussi assez fun de temps en temps (rires). Quand je suis à l’aise, je me laisse aller. Sur scène, je ne me mets aucune limite, c’est l’endroit où tout est permis. Je me laisse aller tout simplement. Dans la vie réelle, j’essaye de respecter un peu plus les règles.

A quel moment vous vous êtes lancé dans la musique ?

Je me suis toujours dit que je ferai de la musique, quoiqu’il arrive, que j’ai un métier à côté ou non. La décision de faire uniquement ce choix de vie, c’est assez récent. Je suis arrivé au bout de cinq ans d’études, et je me suis dit que ça serait dommage de ne pas essayer.

Vous avez obtenu un master en politique et gestion de la culture en parallèle de votre passion pour la musique. Ce n’était pas trop difficile de concilier les deux ?

C’était plutôt complémentaire dans le sens où c’est deux mondes qui peuvent se rapprocher. Les études m’ont aussi permis de développer mon identité artistique. Ça m’a permis de découvrir d’autres artistes, de savoir comment ils arrivaient à se mettre en scène ou à se produire. C’était aussi une source d’inspiration et une façon d’aborder la musique comme un travail.

Qu’est-ce qui vous a poussé à faire The Voice ?

Ma famille avant tout. Je connaissais l’émission et j’avais déjà regardé certaines prestations. L’opportunité s’est pointée à ma porte. J’étais perplexe au début car je ne savais pas si j’avais ma place dans ce programme. C’est aussi la curiosité qui m’a poussé à le faire. Je ne veux pas avoir de regret.

Pourquoi avoir choisi cette chanson « Baby I’m Yours » de Breakbot ?

Je voulais choisir une chanson qui corresponde à mes goûts musicaux. Je ne voulais pas me trahir et ne pas faire de compromis. Je trouvais ça intéressant de prendre un titre un peu alternatif et indépendant qui a été enregistré par un groupe assez innovateur et un label intéressant - Ed Banger Records - qui défend la French Touch. C’est un courant musical qui me plaît.

Les quatre coachs se sont retournés face à votre prestation. Quelle a été votre première réaction ?

C’était assez fou. Je suis allé sur scène pour prendre du plaisir et j’ai voulu que le plaisir soit partagé. C’est un peu drôle d’ailleurs quand tu es sur scène, tu as l’impression que ce sont des poupées de cire qui se retournent. C’est un moment hyper stressant, peut-être le plus stressant que j’ai vécu sur scène.

C’est la première fois que vous montez seul sur scène. Comment vous l'avez vécue ?

La pression que j’ai eue était un peu bizarre car je l’ai eue toute la journée. Il faut savoir qu’on attend longtemps avec nos familles avant de monter sur scène. J’étais un peu comme un boxer avant de monter sur le ring, j’avais juste envie d’en découdre et d’y aller. Je pensais juste à mon énergie intérieure et personnelle, et de faire exploser ça.

Que retenez-vous de cette expérience dans The Voice ?

The Voice, c’est avant tout une expérience humaine forte. C’est un peu le dépassement de certaines limites que je mettais fixées. Je pensais que ce n’était pas fait pour moi, mais la façon dont l’émission est faite permet l’expression de nouvelles formes de culture et de nouvelles formes musicales. Quelle que soit l’issue, je continuerai à faire de la musique.

